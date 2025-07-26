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Napa Valley’s Silver Oak: Revolutionising the use of American oak in winemaking

Having acquired its own cooperage, Napa’s Silver Oak has been quietly and scrupulously revolutionising the use of American oak in winemaking.
Jonathan Cristaldi Jonathan Cristaldi

It’s fair to say that the use of oak is among the most important influences on a wine’s flavour and overall character.

In recent years, many winemakers have been dialling back their oak use, in search of more freshness and ‘terroir transparency’, but what if you could change the flavours imparted by the oak itself?

Scroll down to see notes and scores of 12 glittering Cabernets from Silver Oak

Cristaldi’s view: Two sides of Silver Oak – Napa & Sonoma

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