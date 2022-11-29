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PREMIUM

New Decanter Wine Club holiday season gift offer

Looking for the perfect wine gift? Now you can share Decanter Wine Club bottles with someone special without subscribing. Don't miss out - strictly limited availability.
Kelly Sullivan

For the first time, the Decanter Wine Club is allowing non-members to snap up a box of their holiday wines, while stocks last.

*Available in the US only.

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