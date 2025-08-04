Sonoma County: The 2022 vintage report

‘After tasting through hundreds of wines across Sonoma’s vast 60,000 vineyard acres, I can say this: some wines do lean into bigger fruit expression, mostly a stylistic choice anyway, but what truly defines the 2022 vintage overall is its density and concentration of flavours and aromas, all of them.’
The 2022 vintage in Sonoma was quickly labelled as a ‘hot year’, a designation that often suggests boozy, fruit-bombs – overripe and oversimplified, with a narrative that sells the vintage short.
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Sonoma County vintage 2022: A selection of 25 wines
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