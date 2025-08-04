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Sonoma County: The 2022 vintage report

A warm vintage in 2022 was the early verdict in Sonoma County. As one of the country's most diverse and varied wine regions the reality is much more complicated than that. Sonoma correspondent, Ana Carolina Quintela offers her verdict on the wines of the vintage.
Ana Carolina Quintela Ana Carolina Quintela

 ‘After tasting through hundreds of wines across Sonoma’s vast 60,000 vineyard acres, I can say this: some wines do lean into bigger fruit expression, mostly a stylistic choice anyway, but what truly defines the 2022 vintage overall is its density and concentration of flavours and aromas, all of them.’

The 2022 vintage in Sonoma was quickly labelled as a ‘hot year’, a designation that often suggests boozy, fruit-bombs – overripe and oversimplified, with a narrative that sells the vintage short.

Scroll down for top-scoring Sonoma County wines from the 2022 vintage

Sonoma County vintage 2022: A selection of 25 wines

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