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Swartland in a bottle: The stellar wines of David & Nadia Sadie

David and Nadia Sadie have built a reputation for their expressive single-vineyard Chenin Blanc wines – putting the unique soils and old vines of South Africa’s Swartland firmly on the map. Jason Millar discovers what drives them and tastes the latest vintages. 
Jason Millar Jason Millar

South Africa‘s Swartland region is both literally and figuratively remote. It is a long way from the Cape Dutch architecture of Stellenbosch, the mountainscape of Cape Town and the Huguenot avenues of Franschhoek.

It is wide open, a vast prairie of wheat fields and dusty tracks that feels more like something Steinbeck might have written about than a wellspring of contemporary Cape winemaking.

Scroll down for eight scrumptious Chenin Blancs and other wines from David & Nadia

David & Nadia wines: Top Chenins and a few extras

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