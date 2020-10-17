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Cebreros: Regional Profile

Formally recognised as a DOP just last year, this Spanish region may be little known, but its winning combination of old-vine Garnacha, granitic soils and a mountain climate, together with some dynamic winemaking, are putting it firmly on the map. Sarah Jane Evans MW finds out more and recommends exciting wines to try
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

Ever since I visited the region, I’ve been talking animatedly about Cebreros. But I’m met with blank responses. No one has heard of it. Yet when I say ‘Gredos’ or ‘Sierra de Gredos’, then lovers of new-wave Spanish wines are all ears. For Cebreros is the newest denomination within Gredos, which is itself hallowed territory for fine, old bush-vine Garnacha.

Cebreros: Evans selects 10 to try

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