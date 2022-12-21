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Back to the Rhône: Join Matt Walls on an exclusive trip in June 2023

Priority access is now open to Decanter premium subscribers only.
Decanter Staff Decanter Staff

Following popular demand we’ll be heading back to the Rhône in 2023 with our regional expert, Matt Walls.

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