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Inspiration: top Spanish alternatives to your favourite white wine styles

If you’re a fan of classic white grape varieties or styles but would like to experiment with the many other flavours and options that Spain has to offer, here are some suggestions to keep your palate busy.
David Williams

Top Spanish alternatives if you like:

  • Barrel-fermented Chardonnay/white Burgundy
  • Crisp, mineral, seafood-friendly dry whites, such as Chablis and Muscadet
  • Sauvignon Blanc
  • Alsace and other aromatic and spicy whites
  • Dry Riesling, Grüner Veltliner and other racy German and Austrian whites
  • Southern Italian and Greek whites

David Williams’ choice of 12 alternative Spanish whites

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