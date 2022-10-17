Inspiration: top Spanish alternatives to your favourite white wine styles

Top Spanish alternatives if you like:
- Barrel-fermented Chardonnay/white Burgundy
- Crisp, mineral, seafood-friendly dry whites, such as Chablis and Muscadet
- Sauvignon Blanc
- Alsace and other aromatic and spicy whites
- Dry Riesling, Grüner Veltliner and other racy German and Austrian whites
- Southern Italian and Greek whites
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David Williams’ choice of 12 alternative Spanish whites
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