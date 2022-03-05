{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MWE2M2U5ZDIyZTNlN2RhZTI2ZDAxY2E1YzM1Zjk0YzRjOWM5ZjVkOThhODk3ZTlhN2VkNTMyZTM5NmEzYjk2MA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

The white Rioja renaissance

These 20 top barrel-matured whites show clearly how Rioja’s winemakers are placing an increased emphasis on rediscovering the capacity of their grapes to produce wines of impressive character and excellent value
Sarah Jane Evans Sarah Jane Evans

When you look at the numbers, white Rioja really has very little going for it.

White varieties don’t even make up 10% of the total Rioja vineyard, while the leading variety, Viura, has acquired a depressing reputation for dullness and unappealing flab. Surely there is little chance of these wines holding their own among the great whites of the world?

Scroll down to see tasting notes and scores for 20 top white Riojas worth seeking out

To be frank, it all depends. Rioja’s whites fall into three distinct categories.

See tasting notes and scores for 20 top white Riojas worth seeking out

Related content

Latest Wine News