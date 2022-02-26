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Rioja vintage guide 2000-2020: drink now or wait?

Want to know which Rioja bottles to open? Here is the lowdown on how long to keep your reservas and gran reservas from the last 20 years.
Amaya Cervera

Rioja can proudly claim that its wines, both red and white, have the ability to age.

For more than a century, the region has mastered the art of long ageing, releasing wines when they are ready to drink, the tannins tamed, the aromas displaying a wide array of nuances.

Legendary 20th-century vintages include 1948, 1952, 1955, 1964, 1982, 1994 and 1995.

Rioja wines ready to drink now:

The following are a selection of wines tasted by our experts in the past year from vintages that are ready for drinking now. 

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