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Investing in Rioja: a fine wine market taking off

Are fine wines from Rioja a good investment? Decanter assesses the state of the market, with tips on the wineries and vintages to look out for.
Jochen de Vylder

Does investing in Rioja wine make sense? Yes, but it is still very much a name game.

While pre-1970s Riojas have had a solid fan base for decades among vintage wine lovers in Germany, Scandinavian countries, the UK and the US in particular, until very recently no wine investment fund in its right mind would have considered buying newly released Rioja wines.

But the times they are a-changing…

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