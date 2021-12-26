{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer MDU1N2Y4MzdkOGFiY2JjYjQ3ZTI4MTkzZGIwYTdkY2FiZTI3MTFmMThiMGZmOTE5MGI1ZmRlNWY4MDNiMzNlMA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Investing in Italian wine: market on the move

Merchants are pleased to report investor activity spreading beyond the familiar cast of big names, yet there is a note of wait-and-see caution as to the long term.
Chris Mercer Chris Mercer

Good momentum for SuperTuscans and a debut Barolo en primeur auction suggest Italy’s fine wine market presence has continued to expand in 2021, even if opinion varies on the number of investment-grade names.

Bordeaux Index said Italian wine trading volumes have continued growing strongly and consistently on its LiveTrade platform this year, driven by Tuscany, even as French wine royalty has also performed well.

You may also like

Investing in Italian wine: spotlight on prospects

Investing in California wine: slow but steady gains

Investing in Champagne: spotlight on prospects

Latest Wine News