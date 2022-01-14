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Investing in Champagne: No sign of slowing

Confidence is high that the momentum built up behind Champagne over recent years will remain strong into 2022, as the top names continue to pull in the sales
Chris Mercer Chris Mercer

Champagne prices have been rising fast on the fine wine market as buyers seek to pick up vintages of the top names. Buyer demand has continued to be led by the highly regarded 2008 and 2012 vintages – topped up by recent releases such as Krug 2008 or Salon 2012 – yet also by other vintages of the top labels.

Momentum was good going into 2021 but the global reopening of hospitality sectors may have helped to boost Champagne further, said Matthew O’Connell, head of investment at Bordeaux Index and CEO of the merchant’s LiveTrade platform.

A LiveTrade index based on executed trades of Louis Roederer Cristal, Krug and Dom Pérignon, across all vintages, rose by 26% in the 12 months to 30 September, said O’Connell.

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