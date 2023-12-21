Malu Lambert: My top South African wines of 2023

Looking back over 2023, a theme starts to emerge. It’s one of milestones, both personal and professional, in which wine – as always – played a central part
Scroll down for tasting notes and scores of Malu Lambert’s 10 top wines of 2023
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Malu Lambert: My top wines of 2023
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