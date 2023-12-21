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Malu Lambert: My top South African wines of 2023

It was a milestone year for Decanter's South Africa correspondent Malu Lambert, who shares 10 bottles from all corners of the Cape winelands that helped mark some key professional and personal moments in 2023.
Malu Lambert Malu Lambert

Looking back over 2023, a theme starts to emerge. It’s one of milestones, both personal and professional, in which wine – as always – played a central part

Scroll down for tasting notes and scores of Malu Lambert’s 10 top wines of 2023

Malu Lambert: My top wines of 2023

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