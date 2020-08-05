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Oregon Chardonnay: Top 12 to try

That it’s such a draw for so many Burgundians of note is sufficient to tell you that Oregon’s Willamette Valley is a developing wine region to be followed, and still a land of discovery. Charles Curtis MW highlights his pick of the producers, along with 12 great wines to try
Charles Curtis MW

Once reviled, Chardonnay is today the secret weapon in Oregon’s winemaking arsenal. Wine lovers searching for a crisp, fresh white that can age have traditionally turned to Burgundy. But with the popularity of white Burgundy exploding and prices soaring (especially with the effect of tariffs in the US), many are looking at alternatives. And Oregon might just fit the bill. Although the Willamette Valley is nearly halfway around the world from Burgundy, there are striking similarities. One in particular: wines made from Chardonnay in both places can be shockingly good.

The Curtis dozen: Top Oregon Chardonnays from Willamette Valley

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