Top Meursault 2019 en primeur wines

Scroll down to see Charles Curtis MW’s Meursault 2019 top scorers

See individual overviews for:

Benjamin Leroux’s domaine vineyards are mostly in Meursault, and he keenly felt the ill effects of the frost, losing 30% to 40% of his potential Chardonnay crop.

But Leroux was happy with his 2019s, saying that despite 2018’s cooler season the vintages shared a similar balance and good maturity.

See Charles Curtis MW’s top scoring Meursault 2019 tasting notes and scores

{} {"wineId":"45271","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45281","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45312","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45389","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45411","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45390","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45423","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45419","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45515","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45516","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45514","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45513","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45442","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45495","displayCase":"standard","paywall":true} {"wineId":"45574","displayCase":"standard","paywall":true} {}

See also