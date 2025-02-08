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Pepe Raventós, the renegade traditionalist

A single-minded commitment to sustainability and terroir, combined with business acumen and first-class communication skills, have made Pepe Raventós one of the most interesting (and divisive) figures in Spanish wine. In the end, though, all he wants is for the land to speak through his wines.
Ines Salpico Ines Salpico

The road to where Pepe Raventós is now is neither obvious nor straightforward. Born into one of Catalonia’s most storied wine families – linked to the very origin of the region’s sparkling wine tradition – he didn’t set out to become the heir of his family’s legacy.

But a combination of business challenges, a sense of duty and a late-found vocation brought him back to take the helm of Raventós i Blanc.

From a place of inevitability, defined by necessity, he built an idiosyncratic path, eventually becoming a brand himself – not least through much-touted collaborations with actor Cameron Diaz and chef and restaurateur José Andrés.

Today, ‘Pepe Raventós’ stands for stubborn advocacy of sustainability and down-to-earth sophistication. Behind the name, there’s a man who perhaps defied even the expectations he had for himself while embracing a lineage of innovative and entrepreneurial dissent.

Scroll down for five wines from Pepe Raventós

Contemporary and historic: Five from Pepe Raventós

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