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Catalonia’s exciting winemakers: the 14 names and wines to know

Independent thinking and a fearless vision characterise this region in Spain’s far northeast, where many producers are pushing the boundaries in Spanish wine. Meet 14 at the forefront of the action.
Darren Smith Darren Smith

Among Spain’s regions, with their unrivalled patchwork of terroirs and old vines, Catalonia is often seen as something of an underachiever: a region characterised by the wholesale dominance of big players – of Cava and cooperatives; by a lack of confidence in its winemaking heritage.

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Thankfully this is changing. Across the region – a triangle of territory in Spain’s far northeastern corner – wines of individuality, vitality and terroir expression are being made by winemakers with a newfound confidence in their own grape varieties and their own land. Typically these are young winemakers who have travelled widely, have studied together, and now work in a spirit of community to learn, improve and promote their region’s identity.

Refreshed tradition

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