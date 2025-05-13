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Pursehouse: ‘An April on the road, and 10 of my top wines tasted’

Exclusively written for our US newsletter readers, our North American Editor, Clive Pusrehouse looks back at 10 exceptional wines from the 100 or so wines he tasted in a whirlwind April. An outstanding month, no matter what Deep Purple thinks.
Clive Pursehouse Clive Pursehouse

Deep Purple said, ‘April is a cruel time’ in the bizarre 12-minute song, April, the last track on their third album, brilliantly titled Deep Purple III.

Respectfully, I disagree. April can be a great time, as spring brings slumbering greenery to life, and opportunities to visit wine regions, near, like the Dundee Hills and far, like Croatia’s Kvarner region, came my way, I embraced April, despite Deep Purple’s jaded take on the month.

Oh, and New York City was in there too, how can I forget? I was there to promote our New York Fine Wine Encounter, on 7 June. Less than a month away!

Scroll down for scores and reviews of Clive’s selection of wines from his April tastings

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Clive’s selection of 10 top wines from April

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