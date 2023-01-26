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Top Morey-St-Denis 2021 en primeur wines
Charles Curtis MW
Best producers:
- Domaine Dujac
- Domaine Ponsot
- Domaine des Lambrays
- Domaine du Clos de Tart
- Domaine Hubert Lignier
Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Morey-St-Denis 2021 wines
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Quick links:
See further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée
See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Morey-St-Denis 2021 wines:
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