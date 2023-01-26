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PREMIUM

Top Morey-St-Denis 2021 en primeur wines

A round-up of the best Morey-St-Denis 2021 wines with Charles Curtis MW highlighting the best crus to focus on.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

  • Domaine Dujac
  • Domaine Ponsot
  • Domaine des Lambrays
  • Domaine du Clos de Tart
  • Domaine Hubert Lignier

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See the score table listing Charles’ top Burgundy 2021 wines all scoring 94 points or above

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 Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée

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