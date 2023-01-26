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PREMIUM

Top Pommard and Volnay 2021 en primeur wines

Charles Curtis MW highlights where to look for the best quality wines in Pommard and Volany in 2021.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

  • Domaine Michel Lafarge (Volnay)
  • Domaine Marquis d’Angerville (Volnay)
  • Domaine de Courcel (Pommard)
  • Domaine Pierrick Bouley (Volnay)
  • Domaine Y. Clerget (Volnay)
  • Domaine Joannès Violot-Guillemard (Pommard)

Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Pommard and Volnay 2021 wines

See the score table listing Charles’ top Burgundy 2021 wines all scoring 94 points or above

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Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée

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