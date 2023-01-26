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Top Pommard and Volnay 2021 en primeur wines
Charles Curtis MW
Best producers:
- Domaine Michel Lafarge (Volnay)
- Domaine Marquis d’Angerville (Volnay)
- Domaine de Courcel (Pommard)
- Domaine Pierrick Bouley (Volnay)
- Domaine Y. Clerget (Volnay)
- Domaine Joannès Violot-Guillemard (Pommard)
Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Pommard and Volnay 2021 wines
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Quick links:
See further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Meursault | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée
See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Pommard and Volnay 2021 wines:
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