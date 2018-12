Spedizione diretta dei campioni al magazzino Decanter in Hong Kong

Siete pregati di inviare 4 bottiglie per vino iscritto nel periodo compreso tra il 25 giugno e il 3 agosto 2018 al seguente indirizzo:

Decanter Asia Wine Awards

c/o JAS Forwarding (H.K.) Ltd

Block D (Whole Building)

Tien Chu Industrial Centre

52-62 Tsing Yi Road

Tsing Yi

New Territories

Hong Kong

Contact: Ming.Kwok@jas.com, +852 2614-7685, +852 6460-3511

Orario di ricezione della merce: Lun – Ven 9:00 – 17:00 (chiuso per pranzo 13:00 – 14:00)

L’azienda addetta alla consegna, dovrà registrarsi all’arrivo presso l’ufficio di sicurezza al piano terra del blocco D.

Per favore identificare chiaramente le scatole con l’etichetta di spedizione scaricandola dal vostro account online.

I vini non pervenuti entro il termine ultimo non saranno accettati. Non si effettuano restituzioni e rimborsi.

I campioni di vino consegnati presso gli uffici Decanter di Londra non saranno accettati.

Licenza d’importazione e dazi

A Hong Kong le importazioni di vini e liquori con titolo alcolometrico inferiore al 30% vol. sono esentate da tutti i dazi/tasse e la maggior parte delle procedure amministrative. Pertanto non è richiesta alcuna licenza di importazione – la maggioranza dei corrieri internazionali hanno comunque uffici locali a Hong Kong che possono fornirvi le informazioni essenziali a questo riguardo.

Dichiarazione di importazione

Sebbene esenti da dazi/tasse, la dichiarazione di importazione è necessaria. I vini devono essere consegnati con tassa di consegna pagata (DDP): le istruzioni a riguardo per completare la dichiarazione di importazione devono essere fornite al proprio spedizioniere/corriere. I partecipanti sono anche responsabili per eventuali tasse relative alla dichiarazione di importazione. Documento di trasporto e documenti indicanti il valore CIF dei vini insieme alla lettera di vettura / polizza di carico sono solitamente necessari per la procedura di dichiarazione di importazione. Ogni multa o spesa aggiuntiva sostenuta a causa del mancato rispetto dell’obbligo di dichiarazione in HK sarà a carico dei partecipanti. JAS Forwarding può anche fornire, dietro pagamento di una commissione di gestione, di un servizio di dichiarazione di importazione (e i servizi di trasporto per l’importazione) per conto dei partecipanti nel caso in cui i loro fornitori non siano in grado di provvedere a tale servizio.

Devo assicurare i miei vini?

Decanter e Jas Forwarding non si assumono alcuna responsabilità per vini danneggiati o smarriti durante la spedizione. Nel caso in cui, per circostanze del tutto indipendenti dalla volontà di Decanter, si rendesse necessario o auspicabile cancellare il concorso Decanter Asia Wine Awards, Decanter non accetterà nessun tipo di responsabilità per qualsivoglia perdita, danno o spesa diretta o indiretta, di qualsiasi natura, conseguente a suddetta cancellazione.