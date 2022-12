DWWA 2022 Award-winning Wines showcased at ICCCW Tok Kong Tasting in Singapore

The International Congress of Chinese Cuisine & Wine (ICCCW) is an annual event that takes place the last Friday, Saturday & Sunday every November, and this year the Tok Kong Tasting was held on Sunday, 27 November 2022.

The event was held in two sessions in the morning and afternoon in the Goodwook Park Hotel in Singapore. Exhibited with top wine and spirit producers from all over the world, the DWWA Pavilion was a big hit and has attracted many interests. Around 500 guests visited the DWWA Pavilion and sampled 51 award-winning wines from 9 countries, including:

Sparkling

Col Dei Franchi, CAJ Extra Dry, Prosecco, Veneto, Italy 2020

Bronze, 86 points

Bronze, 86 points Col Dei Franchi, Orochiaro Rosé Extra Brut, Prosecco, Veneto, Italy 2020

Bronze, 88 points

Bronze, 88 points Col Dei Franchi, Orochiaro Extra Dry, Prosecco di Conegliano Valdobbiadene Superiore, Veneto, Italy 2020

Bronze, 87 points

Bronze, 87 points Foss Marai, Dry, Prosecco Valdobbiadene Superiore di Cartizze, Veneto, Italy NV

Silver, 90 points

Silver, 90 points Dominio de la Vega, Finca Cerro Tocón Blanc de Noirs Reserva Brut, Cava, Spain 2016

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Dominio de la Vega, Reserva Especial Brut, Cava, Spain 2018

Gold, 96 points

Gold, 96 points Hattingley Valley, Classic Reserve Brut, Hampshire, United Kingdom NV

Gold, 96 points

Gold, 96 points Constantine, Solarris Blanc de Noirs Brut, Champagne, France NV

Silver, 90 points

Silver, 90 points Chapuy, Unique Oger Chardonnay Brut Nature Grand Cru, Champagne, France 2014

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Saint-Réol, Elégance Brut Grand Cru, Champagne, France 2012

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Saint-Réol, Brut Grand Cru, Champagne, France 2012

Silver, 94 points

Silver, 94 points Saint-Réol, Elégance Brut Grand Cru, Champagne, France 2008

Platinum, 97 points (DWWA 2021)

White

Domaine Les Remparts, Les Renards Sauvignon Blanc, IGP Côtes de Gascogne, Southwest France, France 2021

Bronze, 88 points

Bronze, 88 points Russian, Sauvignon, Collio, Friuli-Venezia Giulia, Italy 2021

Silver, 90 points

Silver, 90 points Villa Maria, Single Vineyard Taylors Pass Sauvignon Blanc, Marlborough, New Zealand 2021

Gold, 95 points

Gold, 95 points Tyrrell’s, Vat 1 Semillon, Hunter Valley, New South Wales, Australia 2016

Best in Show, 97 points

Best in Show, 97 points Attis, Embaixador Albariño, Rías Baixas, Spain 2018

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Weinkellerei Lenz Moser, Grüner Veltliner, Kremstal, Niederösterreich, Austria 2021

Silver, 92 points

Silver, 92 points Gustave Lorentz, Vieilles Vignes Riesling, Grand Cru Altenberg-de-Bergheim, Alsace, France 2017

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Château St-Jacques D’albas, Albas, Minervois, Languedoc-Roussillon, France 2021

Silver, 91 points

Silver, 91 points Church Road, Grand Reserve Chardonnay, Hawke’s Bay, New Zealand 2020

Best in Show, 97 points

Best in Show, 97 points Peccavi Wines, Chardonnay, Margaret River, Western Australia, Australia 2019

Bronze, 89 points

Bronze, 89 points Pernod Ricard Ningxia, Helan Mountain Reserve Chardonnay, Helan Mountain East, Ningxia, China 2017

Gold, 95 points

Rosé

Domaine Montrose, 1701, IGP Côtes de Thongue, Languedoc-Roussillon, France 2021

Silver, 91 points

Silver, 91 points Domaine Montrose, Rosé, IGP Côtes de Thongue, Languedoc-Roussillon, France 2021

Silver, 90 points

Red

Villa Maria, Single Vineyard Taylors Pass Pinot Noir, Marlborough, New Zealand 2019

Gold, 95 points

Gold, 95 points Fattoria Della Aiola, Chianti Classico Riserva, Tuscany, Italy 2018

Bronze, 89 points

Bronze, 89 points Byrne Vineyards, Calcannia Sangiovese, Clare Valley, South Australia, Australia 2021

Bronze, 89 points

Bronze, 89 points Tenute Cisa Asinari Dei Marchesi Di Gresy, Martinenga Gaiun, Barbaresco, Piedmont, Italy 2017

Silver, 92 points

Silver, 92 points Sordo, Barolo, Piedmont, Italy 2016

Silver, 91 points

Silver, 91 points Martinez Lacuesta, La Sucursal, Rioja, Spain 2020

Silver, 91 points

Silver, 91 points Bodegas Olarra, Clásico, Reserva, Rioja, Spain 2018

Gold, 96 points

Gold, 96 points Martínez Lacuesta, Reserva, Rioja, Spain 2012

Gold, 96 points

Gold, 96 points Martinez Lacuesta, Felix Martinez Lacuesta, Gran Reserva, Rioja, Spain 2015

Silver, 90 points

Silver, 90 points Alicia I Josep Viticultors, Tentiber, Priorat, Spain 2019

Gold, 96 points

Gold, 96 points Domaine Montrose, Salamandre, IGP Côtes de Thongue, Languedoc-Roussillon, France 2019

Silver, 90 points

Silver, 90 points Famille Arnaud, Quart Du Roi, Côtes du Rhône Villages Laudun, Rhône, France 2019

Gold, 95 points

Gold, 95 points Château Des Adouzes, Frère Et Soeur, Faugères, Languedoc-Roussillon, France 2019

Silver, 90 points

Silver, 90 points Château Des Adouzes, Le Tigre, Faugères, Languedoc-Roussillon, France 2019

Silver, 90 points

Silver, 90 points Calcannia, Grenache-Shiraz-Mourvèdre, Clare Valley, South Australia, Australia 2019

Bronze, 88 points

Bronze, 88 points Château Haut-Goujon, Montagne Saint-Emilion, Bordeaux, France 2020

Bronze, 87 points

Bronze, 87 points Château Haut-Goujon, Cuvée Liberté, Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, France 2020

Platinum, 97 points

Platinum, 97 points Château Haut-Goujon, Lalande-de-Pomerol, Bordeaux, France 2020

Silver, 93 points

Silver, 93 points Château de Parenchère, Cuvée Raphaël, Bordeaux Supérieur, Bordeaux, France 2019

Silver, 90 points

Silver, 90 points Château Grand Moulin, Haut-Médoc, Bordeaux, France 2019

Bronze, 88 points

Bronze, 88 points Howling Wolves, Small Batch Cabernet-Shiraz, Margaret River, Western Australia, Australia 2018

Bronze, 88 points

Bronze, 88 points Peccavi, Cabernet Sauvignon, Margaret River, Western Australia, Australia 2017

Silver, 94 points

Medium Dry, Sweet and Fortified