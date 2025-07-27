{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YjFhNzBlMGRkNmU0NjYwY2ViNTFhZGE3OGQ1MWQ3YzAxZDNhNTlmYmFjMmY2MmY2YzA5ZjQ3MDRhMzU1MDg3NQ","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Catalonian whites: Panel tasting results

Our tasting revealed a surprising abundance of high-quality Catalonian white wines, not only from Penedès but from across many of Catalan Spain’s DOs. Prepare to be impressed.
Ines Salpico Ines Salpico

Luis Gamiz, Andrew Johnson and Pierre Mansour tasted 174 wines, with 7 Outstanding and 69 Highly recommended

Catalonian whites: Panel tasting scores

174 wines tasted

Exceptional 0

Outstanding 7

Highly recommended 69

Recommended 89

Commended 9

Entry criteria: producers and UK agents were invited to submit their current-release still, dry white wines from any DO or DOCa in Catalonia. Wines without a Geographical Indication (Vino de España) were considered if produced in Catalonia with grapes grown in Catalonia

Scroll down to see the top-scoring wines from the Catalonian whites panel tasting

Click here for more Catalonian white wines that have featured in Decanter panel tastings

Catalonian whites panel tasting results

Wines were tasted blind

The judges

Luis Gamiz is business and product development manager and Spanish wine buyer at Indigo Wine. He has extensive experience in the wine industry, having previously held positions at Alliance Wine, The Knotted Vine and Vinoteca

Andrew Johnson is managing director of wine merchant WoodWinters and also heads his own project Veiled Vineyards, which aims to unearth ‘hidden’ wines that might otherwise have missed out on reaching the market

Pierre Mansour is director of wine at The Wine Society, having bought the Society’s Spanish wines for nearly 20 years. He is a member of Spain’s Gran Orden de Caballeros del Vino, and a DWWA joint Regional Chair for Spain

Related articles

Collector’s Guide: Spain

Spain & Portugal newsletter: Sign up today

Vintage English sparkling wine: Panel tasting results

Latest Wine News