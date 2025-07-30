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Is the new Penfolds Grange worth £600? We rate it plus 19 more from the 2025 Collection

Seventy years on from the first Grange, 40 years since the inaugural Magill Estate Shiraz and 30 years from the original Bin A Chardonnay – the South Australian wines in Penfolds’ international portfolio took centre stage at its 2025 Collection. Ahead of the wines’ global release, Decanter's Tina Gellie joined chief winemaker Peter Gago at an exclusive London preview.
Tina Gellie Tina Gellie

Seven decades after the inaugural 1951 Grange, the 2021 vintage of Penfolds’ renowned multi-region South Australian Shiraz looks set to be one of the greats.

Priced at £600 (AU$1,000 / €700), it was the highlight of the 2025 Collection, presented to critics in London last month by Penfolds chief winemaker Peter Gago.

With a history as long and rich as Penfolds (it celebrated its 180th birthday last year) and with an ever-increasing number of wines in its international portfolio (close to 40), there’s a high chance of one or more anniversaries coinciding with each vintage.

Scroll down for tasting notes and scores of the new Grange release and 19 other wines in the 2025 Penfolds Collection

Penfolds Collection 2025: Tasting notes and scores of 20 wines

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