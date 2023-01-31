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Top Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet 2021 en primeur wines
Charles Curtis MW
Best producers:
Domaine Pierre-Yves Colin-Morey (Chassagne)
Domaine Paul Pillot (Chassagne)
Domaine Blain-Gagnard (Chassagne)
Domaine Lamy-Caillat (Chassagne)
Domaine Michel Niellon (Chassagne)
Domaine Jean Chartron (Puligny)
Domaine Alvina Pernot (Puligny)
Scroll down for tasting notes and scores for Charles’ top-scoring Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet 2021 wines
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Quick links:
See further analysis and top-scoring wines of the following areas:
Morey-St-Denis | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée | Meursault
See tasting notes and scores for Charles Curtis MW’s top-scoring Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet 2021 wines:
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