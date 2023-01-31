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PREMIUM

Top Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet 2021 en primeur wines

Charles Curtis MW highlights where to look for the best 2021 wines from Chassagne-Montrachet and Puligny-Montrachet.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

Best producers:

Domaine Pierre-Yves Colin-Morey (Chassagne)
Domaine Paul Pillot (Chassagne)
Domaine Blain-Gagnard (Chassagne)
Domaine Lamy-Caillat (Chassagne)
Domaine Michel Niellon (Chassagne)
Domaine Jean Chartron (Puligny)
Domaine Alvina Pernot (Puligny)

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Morey-St-Denis | Chambolle-Musigny | Gevrey-Chambertin | Pommard and Volnay | Vosne-Romanée | Meursault

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