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Tom Hewson: My top 10 Champagnes of 2024

Decanter's Champagne correspondent Tom Hewson remembers his favourite Champagnes of 2024, including a remarkable grower Champagne and standout cuvées from Pierre Péters, Louis Roederer, Pol Roger, Krug and Taittinger.
Tom Hewson Tom Hewson

The most memorable bottles aren’t just excellent wines; they’re wines with a quality that has come in spite of something.

These are wines that have had to overcome an opposing force, whether the vicissitudes of their vintage, a perilously long ageing period, a poor track record or (just as impressively) a modest final selling price.

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Tom Hewson’s Champagnes of the year: Tasting notes and scores

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