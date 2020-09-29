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PREMIUM

Producer profile: Champagne Jacquesson plus latest wines tasted

Boutique Champagne house Jacquesson is recognised around the world for its stylish and decidedly distinctive Champagnes – an identity that has been forged over more than 200 years. Yohan Castaing explores its history and tastes a range of their single-vineyard cuvées...
Yohan Castaing Yohan Castaing

Founded in Châlons-sur-Marne by Memmie Jacquesson in 1798, the house was for a long time one of the most important in the region. It enjoyed an international reputation as a quality leader and innovative trendsetter.

Indeed, Adolphe Jacquesson, son of Memmie, took out a patent for his invention of the muselet, or bottle muzzle. He was equally a master of the art of blending and had a major influence on Johann Joseph Krug who, after working for Jacquesson, went on to found his own house in 1843.

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