First taste: Tenuta Fratini – three new releases rated

There is a first time even for the greatest professionals, and the debut in Tuscany’s prestigious Bolgheri appellation of one of the wine world’s true authorities is creating much anticipation.
Eric Boissenot, consultant to the greatest châteaux in Bordeaux (Lafite Rothschild, Latour, Margaux, Mouton Rothschild, and Léoville Las Cases to mention but a few) is overseeing Tenuta Fratini – an ambitious new project aiming to positioning itself at the top of this Italian denomination.
Scroll down for notes and scores of four Tenuta Fratini wines, including three new releases
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Tenuta Fratini: First taste of the new releases
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