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Vino Nobile di Montepulciano 2020 & Riserva 2019: New releases in 2023
The newly released Vino Nobile di Montepulciano 2020 vintage shows – in some examples – the region’s tough, tricky tannins poking through; however, the best examples convey the warmth of the summer through plush fruit and ripe tannins while preserving the fresh acidity and perfume of the cool finish to the growing season.
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