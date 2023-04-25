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Chianti Classico Annata: New releases in 2023

‘Taken as a whole, the annata category continues to boast some of Italy’s best value, most versatile and gastronomic wines,’ says Michaela Morris. Read her full report on the Chianti Classico annata category below.
Michaela Morris Michaela Morris

There are always some producers who choose to age their wines in their cellars for longer than required, and tasting these late-release 2020s next to their 2021 counterparts was instructive, as the two vintages have some similarities.

While 2021 was hotter and drier than 2020, harvest wasn’t necessarily earlier, and some producers picked later. Comparing the two, Alyson Morgan at Podere Capaccia in Radda describes 2021 as less stressful. ‘The vines stayed happy and healthy all the way through the season. We started picking Sangiovese on October 1st, which is right on schedule for us.’

Chianti Classico 2021 vintage rating: 4.5/5

Ample winter rain and spring showers helped offset the hot, dry conditions in summer, while localised spring frost damage contributed to lower yields. The resulting annata are relatively rich and structured.

Scroll down to see tasting notes and scores for the top Chianti Classico Annata releases in 2023

Chianti Classico Annata: Top-scoring new releases in 2023

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