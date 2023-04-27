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Chianti Classico Gran Selezione: New releases in 2023

‘Developments and controversies aside, Chianti Classico’s new releases of Gran Selezione are a testament to the top-notch quality in the region,’ says Michaela Morris on Chianti Classico's top category.
Michaela Morris Michaela Morris

At the apex of Chianti Classico’s quality pyramid, Gran Selezione continues to garner most of the denomination’s attention, disproportionate to its 6% share of the region’s total production.

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Yet it’s difficult not to be transfixed, as the number of new Gran Selezione bottlings has increased considerably in the last couple of years. There are a host of reasons for this, exemplified by several of my recommended wines such as Brancaia, Arillo’s Terrabianca, Riecine’s Vigna Gittori, and Le Cinciole’s Aluigi. Conversations with many other producers promise even more new Gran Selezione to come.

New Chianti Classico releases 2023: Top scoring Gran Selezione

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