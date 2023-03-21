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Isole e Olena’s Cepparello: the Paolo de Marchi effect

As Paolo de Marchi prepares to leave his beloved Isole e Olena after 47 years, he visited London for a retrospective of his flagship 100% Sangiovese wine, Cepparello.
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‘Being a vintner means having a view for the long term,’ said Paolo de Marchi at a recent vertical tasting of Cepparello hosted in London by importer, Liberty Wines.

Paolo has indeed demonstrated a long-term view, deftly guiding Isole e Olena for the last 47 years. In the process, he has become admired among his peers for his vast knowledge of how to get the most from the grapes which grow on his land, built upon pioneering research and decades of practical experience.

Scroll down to see tasting notes and scores for six vintages of Cepparello

Tasting Cepparello: Six vintages

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