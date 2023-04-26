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Chianti Classico Riserva: New releases in 2023

‘While approaches to Riserva vary, the new releases offer plenty of wines on an equal footing with Gran Selezione in terms of quality,’ says Michaela Morris. Read her report on this year's new Chianti Classico Riserva releases.
Michaela Morris Michaela Morris

Long before the Gran Selezione category was introduced, Riserva was the repository for top Chianti Classico. Now sandwiched between the former and a battalion of impressive annata, Riserva’s relevance relies on a strong sense of purpose.

This year, there are plenty of Chianti Classico Riserva releases with a clear identity among the latest 2020 and 2019 vintages.

Scroll down to see tasting notes and scores for the new-release Chianti Classico Riservas

New Chianti Classico releases 2023: Top Riserva picks

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