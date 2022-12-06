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Dievole Novocento Chianti Classico Riserva: 25 vintages tasted

'The style of the most recent vintages is a declaration of authenticity,' says Aldo Fiordelli.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Two capons, three loaves of bread and six Luccan coins of good quality silver was the going rate in 1090 to rent the ‘divine valley’ vineyard in Castelnuovo Berardenga for one year. An old parchment scroll from Dievole was found in the Siena State Archives and tells the story of this estate’s origins, when this part of Chianti Classico was populated by Benedictine monks.

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Flagship Riserva, Novocento (‘nine hundred’), was born in 1990 to celebrate the 900th anniversary of the property. At the end of October 2022, this wine was released in its latest 2019 version, which I tasted alongside the previous 29 vintages in a historical vertical tasting (you can find 25 tasting notes below).

Dievole Novocento 1990 – 2019

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