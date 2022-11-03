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Ornellaia Bianco: A link to the past

The first presentation of a full vertical of Ornellaia Bianco, now spanning seven vintages, was recently organised by this famous Tuscan estate in Milan and also in London, where James Button tasted the wines and discovered more about their story.
James Button James Button

A Sauvignon Blanc-driven blend since its first commercial release with the 2013 vintage, Ornellaia Bianco is produced in tiny quantities by this highly regarded Bolgheri-based estate – from three small vineyards that enjoy cooling sea breezes during the hot summer months.

Scroll down to see tasting notes and scores for an Ornellaia Bianco vertical: 2013-2019

The Bolgheri region is today dominated by world-class red wines based largely on Bordeaux grape varieties. Yet red wines weren’t permitted under the Bolgheri DOC when it was established in 1983; this only came following a regulation change in 1994.

Since then, white wines have been largely overshadowed. It’s somewhat of a rarity, then, to be able to taste a vertical of white wine from the region.

A vertical of Ornellaia Bianco, which is bottled as a Toscana IGT wine, is particularly rare, given the winery has only completed seven vintages and produces no more than 10,000 bottles (around 800 cases) each year.

Ornellaia Bianco: 2013-2019

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