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Sicily report 2022: spotlight on Europe’s hottest region plus 65 wines tasted

Sicily's reputation is at an all-time high, yet it finds itself at the crossroads as its evolution as a wine region continues, says James Button.
James Button James Button

The island of Sicily is Italy’s biggest – and the world’s tenth-largest – wine region by vineyard area, comprising 98,992 hectares of vineyards (source: Assovini Sicilia). Predominantly hilly and mountainous, it is striking in its drama and beauty.

Scroll down to see tasting notes and scores for a selection of recently-tasted new releases from Sicily

Often described as a ‘mini-continent’, Sicily’s terroirs vary massively. Sicily’s coastal zones experience dry, hot summers, compounded in the southwest by the Scirocco wind blowing up from North Africa. Inland things get a bit more continental, with larger day/night temperature swings made possible by the altitudinous landscape.

Top-scoring Sicilian wines to try:

Recommendations based on tastings in Windsor, Etna and Erice in 2022.

See the score table for all 65 Sicilian wines tasted and rated

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