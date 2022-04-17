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Sicily: Sun, sustainability and 11 essential wines

A push towards sustainability is driving change on the fabled wine-growing island of Sicily. Indigenous grape varieties are being rediscovered, and its diverse climate and geology are adding even more excitement to the wines being made today
Filippo Bartolotta

For years, Sicily was known for its production of sun-driven, jammy reds and creamy, round, robust whites. On my most recent trip to Sicily in October last year, however, I was blown away by the quality of the wines I encountered.

The sheer complexity of the island’s terroir (see below) means that an article about Sicily should really begin by focusing on the wines from the ‘different Sicilies’. There’s a dizzying array of climatic, geological and cultural features that translates into the kaleidoscope of colours, scents and flavours we can enjoy in our glass.

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