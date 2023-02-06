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Brunello di Montalcino 2018: full report plus top-scoring wines

Michaela Morris discovers a year full of surprises, including 'best yet' bottlings from some producers in this variable vintage which puts winemaking style first. Read her report below and see her tasting notes and scores for 100 recommended wines.
Michaela Morris Michaela Morris

Brunello di Montalcino 2018 vintage rating: 3.5/5

Cooler than average with rain throughout and showers close to harvest. Quality and style vary but wines are generally mid-weight with slender structure offering near to midterm ageing. The best are elegant, fresh and expressive.

‘Although location was certainly a factor, the vintage really came down to producer.’

What a difference a year makes! Entering Montalcino’s medieval Sant’Agostino Cloister for Brunello’s annual release, my sense of déjà vu quickly disappeared as I tasted through the 2018s. These wines are nothing like the brawny 2017s – Brunellino (‘little Brunello’) was the expression being bandied around by the Italians.

2018 vintage explained

Brunello 2018 & Brunello 2017 Riserva (plus late releases) score table

Michaela’s top Brunello di Montalcino 2018 wines: 95 points & above

See our Brunello 2018 & Brunello 2017 Riserva (plus late releases) score table

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