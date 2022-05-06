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Fuligni Brunello di Montalcino Riserva: vertical tasting

Fuligni is a founding member of the Brunello di Montalcino consorzio. Michaela Morris tastes a vertical of the estate’s Riserva, going back to 1983.
Michaela Morris Michaela Morris

A founding member of the Brunello di Montalcino consorzio in 1967, Fuligni was also one of the first names I encountered when I cut my teeth on this iconic wine. So it was without hesitation that I accepted an invitation to taste a vertical of the estate’s Riserva.

Scroll down to see tasting notes and scores from the Fuligni Brunello di Montalcino Riserva vertical tasting

Of Venetian origin, the Fuligni clan moved to England in the 14th century. When Luigi Fuligni returned to his ancestral land in 1770, he settled in Tuscany and was granted land for cultivation in the Maremma region.

Several generations later, agronomist Giovanni Maria Fuligni relocated to Montalcino. He established the Fuligni estate in 1923 after purchasing the property from the Biondi-Santi family.

Fuligni Brunello di Montalcino Riserva vertical: tasting notes & scores

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