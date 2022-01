Under-the-radar Brunello producers in 2022

Michaela Morris tasted 130 wines for her latest reports on the wines of Brunello: Brunello di Montalcino 2017 and Brunello di Montalcino Riserva 2016.

While Brunello is dominated by well-established families and star winemakers, there is still room for up-and-coming producers to make a name for themselves in this prestigious denomination.

Scroll down to see a selection of eight wines from these five under-the-radar Brunello producers

This is especially true now that the available vineyard area has effectively increased due to the abolition of the maximum elevation legislation, which came into effect with the 2016 vintage; grapes grown above 600 metres can now be used for Brunello di Montalcino.

Below, see five under-the-radar producers making excellent wines that deserve more attention.

{"content":"PGRpdiBjbGFzcz0iYnJlYWtvdXQgcGFsZXR0ZS1hIHBhbmVsIHBhbmVsLWRlZmF1bHQiPjxkaXYgY2xhc3M9InBhbmVsLWJvZHkiPjxkaXYgY2xhc3M9J2JyZWFrb3V0LWNvbnRlbnQnPjwvcD4KPGRpdiBjbGFzcz0iYWQtY29udGFpbmVyIGFkLWNvbnRhaW5lci0tbW9iaWxlIj4KPGRpdiBpZD0icG9zdC1pbmxpbmUtMiIgY2xhc3M9ImlwYy1hZHZlcnQiPjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KPGgyIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+VW5kZXItdGhlLXJhZGFyIEJydW5lbGxvIHByb2R1Y2VyczwvaDI+CjxoMyBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPjxzdHJvbmc+Q2F2YSBkJiM4MjE3O09uaWNlPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij5TaW1vbmUgTmFubmV0dGkgaGFzIGJlZW4gd29ya2luZyBpbiB2aW5leWFyZHMgc2luY2UgaGUgd2FzIDE0LiBIZSBtYWRlIGhpcyBmaXJzdCBCcnVuZWxsbyBpbiAyMDAwLiBGcm9tIGxlc3MgdGhhbiA0MDAgYm90dGxlcywgaGUgaGFzIGdyb3duIHByb2R1Y3Rpb24gdG8gMTUsMDAwLiBUaHJvdWdoIHRoZSB3aW5lcywgb25lIHNlbnNlcyBhIHNlbGYtYXNzdXJlZCBoYW5kIGFuZCBoZSBjb2F4ZXMgbW9yZSBhbmQgbW9yZSBwZXJzb25hbGl0eSBlYWNoIHZpbnRhZ2UuIFRoZSB3aW5lcyB3aWxsIGJlIGNlcnRpZmllZCBvcmdhbmljIGZyb20gdGhlIDIwMTggdmludGFnZS48L3A+CjxoMyBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPjxzdHJvbmc+SWwgUGFsYXp6b25lPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij5JbCBQYWxhenpvbmUgb2ZmZXJzIEJydW5lbGxvIHdpdGggYSByZWZyZXNoaW5nIOKAmGxpZ2h0bmVzc+KAmSBldmVuIGluIHRoZSBob3QsIGRyeSAyMDE3IHZpbnRhZ2UgdGhhbmtzIHRvIHBhcmNlbHMgYXQgbG9mdHkgZWxldmF0aW9ucy4gSW4gMjAyMSwgdGhlIGVzdGF0ZSB3YXMgcHVyY2hhc2VkIGJ5IEFtZXJpY2FuIGNvdXBsZSBLaXJzdGVuIGFuZCBQZXRlciBLZXJuLCB3aG8gYXJlIGludmVzdGluZyBmdXJ0aGVyIGluIGhpZ2ggYWx0aXR1ZGUgcGxhbnRpbmdzLiBUaGV5IGFsc28gcGxhbiBvbiBjb250aW51aW5nIHRoZSByb2J1c3Qgc3VzdGFpbmFiaWxpdHkgcHJvdG9jb2xzIGVzdGFibGlzaGVkIGJ5IGZvcm1lciBvd25lciBSaWNoYXJkIFBhcnNvbnMuPC9wPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij48c3Ryb25nPlBpZXRyYTwvc3Ryb25nPjwvaDM+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+TG9uZ3RpbWUgZ3Jvd2VycywgdGhlIEZlcnJldHRpIGZhbWlseSBzb2xkIHdpbmUgaW4gYnVsayB0byBsYXJnZSBNb250YWxjaW5vIGJyYW5kcyB1bnRpbCB0aGUgMjAxNiB2aW50YWdlLiBTaW5jZSB0aGVuLCAyNS15ZWFyLW9sZCBNYXR0ZW8gRmVycmV0dGkgaGFzIGJlZW4gY3JhZnRpbmcganVzdCA0LDAwMCBib3R0bGVzIG9mIEJydW5lbGxvIHVuZGVyIHRoZSBQaWV0cmEgbGFiZWwgZnJvbSB0aGUgZXN0YXRl4oCZcyBvbGRlc3QgdmluZXMuIFBvdGVudGlhbCBzaGluZXMgdGhyb3VnaCBldmVuIGluIHRoZSBjaGFsbGVuZ2luZyAyMDE3IHZpbnRhZ2UuPC9wPgo8ZGl2IGNsYXNzPSJhZC1jb250YWluZXIgYWQtY29udGFpbmVyLS1tb2JpbGUiPgo8ZGl2IGlkPSJwb3N0LWlubGluZS0zIiBjbGFzcz0iaXBjLWFkdmVydCI+PC9kaXY+CjwvZGl2Pgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij48c3Ryb25nPlBpZXRyb3NvPC9zdHJvbmc+PC9oMz4KPGRpdiBjbGFzcz0iaW5qZWN0aW9uIj48L2Rpdj4KPHAgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij5HaWFubmkgUGlnbmF0dGFpIHRvb2sgY2hhcmdlIG9mIGhpcyBncmFuZGZhdGhlcuKAmXMgdGlueSBob2JieSBlc3RhdGUgMzAgeWVhcnMgYWdvLiBUb2RheSwgdmluZXlhcmRzIHRvdGFsIGZpdmUgaGVjdGFyZXMgc3ByZWFkIGFjcm9zcyB0aHJlZSBkaXN0aW5jdCBwYXJjZWxzLiBTdHJhaWdodGZvcndhcmQsIHNlbnNpYmxlIHdpbmVtYWtpbmcgeWllbGRzIHBlcmZ1bWVkLCBlYXJ0aHkgQnJ1bmVsbG8gd2l0aCBsb3RzIG9mIHNvdWwsIGFuZCBQaWduYXR0YWkgbWFuYWdlZCB0byBwdWxsIG9mZiBxdWl0ZSBhIGdyYWNlZnVsIDIwMTcuPC9wPgo8aDMgc3R5bGU9InRleHQtYWxpZ246IGxlZnQ7Ij48c3Ryb25nPlBvZGVyZSBTY29wZXRvbmU8L3N0cm9uZz48L2gzPgo8cCBzdHlsZT0idGV4dC1hbGlnbjogbGVmdDsiPkFmdGVyIGJ1eWluZyB0aGUgTGEgTWVsaW5hIGZhcm0gaW4gMjAwMiwgTG9yZWRhbmEgVGFuZ2FuZWxsaSBhbmQgQW50b25pbyBCcmFuZGkgc3RhcnRlZCBwcm9kdWNpbmcgd2luZSB3aGVuIHRoZXkgdG9vayBvdmVyIHRoZSBuZWlnaGJvdXJpbmcgU2NvcGV0b25lIGVzdGF0ZSBpbiAyMDA5LiBUaGV5IG1ha2UganVzdCA3LDAwMCBib3R0bGVzIG9mIEJydW5lbGxvIChhbG9uZyB3aXRoIGEgUm9zc28gYW5kIElHVCBUb3NjYW5hKSB3aXRoIHRoZSBoZWxwIG9mIHRvcC1ub3RjaCBjb25zdWx0YW50IE1hdXJpemlvIENhc3RlbGxpLiBUaGUgaGFsbG1hcmsgaGVyZSBpcyBidW95YW5jeSBhbmQgdHJhbnNwYXJlbmN5IHdpdGhvdXQgbGFja2luZyBpbiBkZXB0aC48L3A+CjxkaXYgY2xhc3M9ImFkLWNvbnRhaW5lciBhZC1jb250YWluZXItLW1vYmlsZSI+CjxkaXYgaWQ9InBvc3QtaW5saW5lLTQiIGNsYXNzPSJpcGMtYWR2ZXJ0Ij48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjxwIHN0eWxlPSJ0ZXh0LWFsaWduOiBsZWZ0OyI+CjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9J2JyZWFrb3V0LWJ1dHRvbnMnPjxkaXYgY2xhc3M9J3Jvdyc+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+CjxwPgo="}

Under-the-radar Brunello producers: tasted

