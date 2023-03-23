{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer Njg5ZDhjZTMxZjk4MWZlYTM3NWIxNmY3OGUxMmRiOTVmYjVhMDNkMDY3MTg0ZDI0MDdlZTc2NmNiMjc3YjUyNw","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Barolo 2019: vintage report & 139 recommendations

Aldo Fiordelli hails 2019 as a ‘classic‘ vintage in Barolo, rating it five out of five stars. Read his report below plus see the top-scoring wines.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Barolo 2019 vintage rating: 5/5

Good distribution of rainfall throughout the long growing season, with a warm spring, a scorching end to July which led to sunburnt grapes in some vineyards, and a hailstorm in September which mostly affected vines in La Morra. October was drier, with mild days and cool nights. Comparisons to the very structural 2013 vintage have been made by more than one producer.

Scroll down to see the top-scoring Barolo 2019 wines

The 2019 vintage

The adjective ‘classic’ can only partly be intended, as it is in Bordeaux, to indicate wines that are less concentrated. Here in Barolo, ‘classic’ refers to traditional, old-fashioned or even old-school styles – a ‘classic’ vintage is more austere than supple.

Barolo 2019: Top-scoring wines

The following 25 wines all scored 96 points or above

Related articles

Brunello di Montalcino 2018: full report plus top-scoring wines

Get to know Piedmont red wines in three steps

Place de Bordeaux March 2023 releases: from 100-point Napa to Italian gems

Latest Wine News