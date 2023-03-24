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Barolo Riserva 2017: vintage report and 26 recommendations

Aldo Fiordelli reports on the new Barolo Riserva vintage including an assessment of the weather conditions during the growing season and how they compare with the 2018s.
Aldo Fiordelli Aldo Fiordelli

Austerity is not all the same: Nebbiolo is more austere than Pinot Noir and Sangiovese; Barolo is more austere than Barbaresco; the stern texture of Monforte and Serralunga is different from that of the village of Barolo, which itself is different from La Morra.

Austerity aside, Barolo Riserva are also less ready to drink, mostly due to their traditionally higher extraction. However, if there is a specific justification for the more austere character of a wine, it can be found in the vintage – and 2017 was that kind of vintage.

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The 2017 vintage

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