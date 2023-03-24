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Barolo Riserva 2017: vintage report and 26 recommendations
Aldo Fiordelli
March 24, 2023
Austerity is not all the same:
is more austere than Nebbiolo and Pinot Noir ; Barolo is more austere than Barbaresco; the stern texture of Monforte and Serralunga is different from that of the village of Barolo, which itself is different from La Morra. Sangiovese
Austerity aside, Barolo Riserva are also less ready to drink, mostly due to their traditionally higher extraction. However, if there is a specific justification for the more austere character of a wine, it can be found in the vintage – and 2017 was that kind of vintage.
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The 2017 vintage
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Top-scoring Barolo Riserva 2017 wines
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