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Château Latour: 1990-2010 vertical tasting

A spectacular vertical tasting of Château Latour provided Charles Curtis MW with the ideal opportunity to reflect on the nature of this momentous first growth.
Charles Curtis MW Charles Curtis MW

The wine of Château Latour is almost eternal, it is a wine of brooding power, density, substance and structure. There is nothing heavy about it, but it is perhaps the most muscular of all Bordeaux wines.

It does not lack the more refined characteristics of top claret – it has fruit, elegance, balance and finesse; however, it has typically a foundational density that sets it apart from all other Bordeaux wines.

Of all the Bordeaux I have tasted, the oldest wines holding well were those of Château Latour. In my experience, the wines are well nigh indestructible, and I have had many older vintages from private cellars holding well above 80 years of age.

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Charles Curtis MW’s tasting notes and scores for an extraordinary 12-vintage Château Latour vertical

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