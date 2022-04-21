{"api":{"host":"https:\/\/pinot.decanter.com","authorization":"Bearer YTMwZjhlNTAzZmNiMjJjYmE4MTYwNDg3ODI1OTgyNTQ1YTU2ODMyOGQwZGQyZDVlZmExY2U5MWU0Mjg3NWI1ZA","version":"2.0"},"piano":{"sandbox":"false","aid":"6qv8OniKQO","rid":"RJXC8OC","offerId":"OFPHMJWYB8UK","offerTemplateId":"OFPHMJWYB8UK","wcTemplateId":"OTOW5EUWVZ4B"}}

PREMIUM

Château Smith Haut Lafitte: 2008-2018 vertical tasting

Yohan Castaing visits the illustrious Pessac-Léognan estate for a glorious vertical tasting which celebrates both its red and white wines.
Yohan Castaing Yohan Castaing

It would seem that Florence Cathiard – the dynamic co-owner of Château Smith Haut Lafitte alongside her husband Daniel – is a down-to-earth sort of woman: ‘Everything comes from the soil,’ as she likes to say.

The Cathiards certainly consider themselves to be custodians of that soil and, accordingly, the property is committed to organic viticulture, with certification granted in 2019 (their methods also include biodynamic practices, for which they are not seeking certification).

Scroll down to see tasting notes & scores for red and white Smith Haut Lafitte wines from 2008 to 2018

See tasting notes and scores for Smith Haut Lafitte wines from 2008-2018:

Related content

Bordeaux 2019 in bottle: overview plus top-scoring wines

Château Pichon Baron: vertical tasting from 2000-2020

Tasting Château Calon-Ségur vintages from 2008 to 2019

Latest Wine News