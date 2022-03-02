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Bordeaux 2019 in bottle: overview plus top-scoring wines

After tasting more than 800 newly bottled 2019 wines, Decanter’s Bordeaux correspondent is full of praise for the vintage’s consistent and expressive wines, with successes on both Left and Right Bank.
Georgie Hindle Georgie Hindle

Despite Covid-19 severely reducing en primeur tasting opportunities for the 2019 wines, the vintage at the time was rightly hailed as a success. Even now, ongoing restrictions have limited much of the exposure a vintage of this quality might have seen in ordinary circumstances.

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Fortunately, having been able to taste in situ now that the wines have been bottled, it’s certain this is an excellent and very consistent vintage with some fantastic wines, across both the Left and Right Banks, in all styles.

SCORE TABLE: top-scoring 106 wines with 95 points or above

Coming soon: more at a glance score tables

St-Estèphe 2019 | St-Julien 2019 | Pauillac 2019 | Margaux 2019 | Pessac & Graves 2019 | St-Émilion 2019 | Pomerol 2019 | Sauternes & Barsac 2019 | Dry whites 2019 | Haut-Médoc & Médoc 2019 | Côtes & outlier appellations 2019 |

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The following wines all scored 97 points or above. 

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