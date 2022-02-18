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Tasting Château Calon-Ségur vintages from 2008 to 2019

Ambitious efforts in the vineyard and cellar are paying off at Château Calon-Ségur in Bordeaux's St-Estèphe appellation, says Yohan Castaing, who tastes a vertical of vintages from 2008 to 2019.
Yohan Castaing Yohan Castaing

‘Château Calon-Ségur now produces wines of remarkable delicacy and finesse’

Château Calon-Ségur, the most northern of the classified growth estates of the Médoc, is famous as much for its wines as for the declaration by its former owner, Marquis de Ségur, nicknamed ‘Prince of Vines’ by king Louis XV: ‘I make wine at Lafite and Latour, but my heart is at Calon.’

Still today, the heart remains the emblematic image on the façade of this Bordeaux estate’s cellars and on the label.

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Tasting Château Calon-Ségur: 2008-2019

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