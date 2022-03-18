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Château Pichon Baron: vertical tasting from 2000-2020

Yohan Castaing visits Pauillac second grand cru classé estate Château Pichon Baron, one of the crown jewels of the Bordeaux classified growths, for an exceptional 21-vintage vertical tasting.
Yohan Castaing Yohan Castaing

‘I think it’s time for a vertical tasting of Château Pichon Baron,’ said Christian Seely, managing director of AXA Millésimes, the company that owns this crown jewel of the Bordeaux classified growths.

He made this announcement to me in perfect French but with a just a hint in his voice of that understated British humor many feel is indispensable to any native of Great Britain.

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