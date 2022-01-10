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Domaine de L’Arlot vertical: four climats from 2015 – 2019

Andy Howard MW tastes five vintages of four different climats - three premiers crus and one grand cru - from renowned Burgundian estate Domaine de L'Arlot.
Andy Howard MW Andy Howard MW

Quantities of top Burgundy wines are, by their very nature, extremely limited.

A vertical tasting of renowned Domaine de L’Arlot provided a rare opportunity to compare vintages, as well as assess how the style of the estate has developped under relatively new winemaker, Géraldine Godot.

Held in London in October 2021, the tasting covered, quite intriguingly, four top climats from the property:

  • Nuits-St-Georges Premier Cru Clos de l’Arlot;
  • Vosne-Romanée Premier Cru Les Suchots;
  • Nuits-St-Georges Premier Cru Clos des Forêts St Georges;
  • Romanée-St-Vivant Grand Cru.

Five vintages of each climat were tasted in order from oldest to youngest: 2015 to 2019.

Scroll down for Andy Howard MW’s tasting notes and score of 20 Domaine de L’Arlot wines

See Andy Howard MW’s tasting notes and scores for 20 Domaine de L’Arlot wines:

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