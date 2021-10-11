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Château Mouton Rothschild vertical: 1993 – 1999

Andy Howard MW jumped at at the rare opportunity to taste a seven-wine vertical of the Pauillac first growth's grand vin to see how the wines are shaping up more than two decades after bottling.
Andy Howard MW Andy Howard MW

It’s rare to have the opportunity to do a vertical tasting of a First Growth Bordeaux, and even more so when the youngest of the wines is over two decades old.

So, this tasting of seven vintages of Château Mouton-Rothschild – from 1993 to 1999 – was too good to miss, and provided a fascinating insight into how great Bordeaux from the end of the last millennium is shaping up.

Scroll down to see tasting notes and scores for Château Mouton Rothschild 1993 – 1997

The tasting

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