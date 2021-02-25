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Anson: How the 1990 Bordeaux first growths taste now

Jane Anson tastes Lafite, Mouton, Latour, Margaux and Haut-Brion side-by-side, plus Yquem, to see how these greats of the celebrated Bordeaux 1990 vintage have aged over the past three decades.
Jane Anson Jane Anson

The Bordeaux first growths could have been forgiven for feeling relaxed as the 1990 grapes were brought into the cellar.

This was the third successful vintage in a row, and a time where money was flowing back into the region in a serious way after a decade that had more hits than misses.

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